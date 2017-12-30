В США рассказали о планах коалиции по борьбе с ИГ* в 2018 году

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США по борьбе с террористической организацией "Исламское государство"* в наступающем году активизирует усилия, направленные на стабилизацию регионов, освобожденных от боевиков, заявил спецпредставитель президента США по борьбе с ИГ* Бретт Макгерк.
Макгерк отметил, что "сражения в Сирии все еще идут", ожидается, что операции по борьбе с ИГ* "продолжатся в первом квартале 2018 года". "Основное внимание будет уделяться стабилизации, и США готовы оставаться в Сирии до тех пор, пока мы не будем уверены, что ИГ* побеждено", — добавил он.
Ранее представитель коалиции полковник Райан Диллон заявил, что в Сирии и Ираке остаются около тысячи боевиков ИГ*.
Коалиция во главе с США с 2014 года проводит в Сирии операцию ИГ*, причем действует без разрешения властей страны.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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