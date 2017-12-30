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Война в Сирии
Война в Сирии

В Пентагоне рассказали о прячущихся в долине Евфрата боевиках

06:0630.12.2017
(обновлено: 07:08 30.12.2017)
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© Flickr / Klearchos KapoutsisВид сверху на реку ЕвфратВид сверху на реку Евфрат
© Flickr / Klearchos Kapoutsis

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Министр обороны США Джеймс Мэттис признал, что ряд боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ* — запрещена в России) скрывается в средней части долины реки Евфрат в Сирии.

Боевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
© AP Photo / Raqqa Media Center
"Двуликая политика". Мнение об эвакуации главарей ИГ* из Дейр-эз-Зора

"Некоторые (боевики) сбежали. Так бывает во время войны. Очевидно, что они переместились в среднюю часть долины реки Евфрат. Мы сейчас уничтожаем там провозглашенный ими халифат, пытаясь спасти невинных людей", — сказал глава Пентагона.

Как отметил Мэттис, "сторонники халифата вынуждены бежать". "Мы уничтожаем их. Их столицей была Ракка, свои атаки они проводили через Манбидж. Этого больше нет. Табка, бывшая в оборонительном периметре Ракки, пала. Ракка была окружена и взята", — сказал он.

Обвинения в адрес Дамаска

Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич. Архивное фото
© радио Sputnik
Клинцевич объяснил эвакуацию лидеров боевиков вертолетами США
Ранее коалиция во главе с США обвинила сирийские власти в неспособности предотвращать новые атаки ИГ* в стране.

"Как мы видели на этой неделе в Дамаске и в разных местах, таких как Пальмира в прошлые месяцы, ИГ* сохраняет способность проводить внезапные успешные наступательные операции и захватывать территории у сил (президента Сирии Башара) Асада. Сирийский режим не смог продемонстрировать способность предотвращать новые выступления ИГ* на своей территории", — заявил заместитель командующего коалицией британский генерал-майор Феликс Гидни на пресс-конференции по видеосвязи из Багдада.

Эвакуация террористов

Вид Дейр-эз-Зора во время операции сирийской армии против террористов. Архивное фото.
© AFP 2017 / Stringer
Эксперт оценил сообщения об эвакуации лидеров ИГ* американскими вертолетами
Ранее сирийское агентство SANA сообщило со ссылкой на свои источники, что американские вертолеты вывезли главарей ИГ* из провинции Дейр-эз-Зор в провинцию Хасеке на северо-востоке страны.

По данным агентства, в ночь на 28 декабря несколько машин вылетели из северных районов Дейр-эз-Зора, прошли на низкой высоте над лагерем Эс-Сад и совершили посадку рядом с плотиной Эль-Басель к югу от города Хасеке.

На борту находились главари "Исламского государства", бежавшие к Сирийским демократическим силам, которые поддерживают США.

Подготовка боевиков

Военный парад на российской авиабазе Хмеймим
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Факты – вещь упрямая: Россия победила в Сирии, несмотря на "помощь" США
Боевики, ранее воевавшие за ИГ*, проходят подготовку на американской базе Ат-Танф на юге Сирии. Об этом рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в интервью газете "Комсомольская правда".

Он напомнил, что недавно телеканал Би-би-си сообщил об эвакуации боевиков из Ракки. Так, курды вывезли 400 человек под прикрытием американцев в лагерь Шаддади на северо-востоке Сирии. "Это подконтрольная курдам территория, и там также находится американская база. Кроме того, в лагерь Шаддади прибыло еще порядка 800 человек с восточного берега Евфрата, из района, где курды наступали… Это фактически — ИГИЛ*", — отметил Герасимов.

По его словам, после переподготовки группировки боевиков берут другие названия, но их цель остается прежней — дестабилизация обстановки в стране.

Цели американской коалиции

Боевики из вооруженной оппозиции Свободная сирийская армия
© AP Photo / Manu Brabo
Мнение: США хотят начать в Сирии партизанскую войну – но не получится
Коалиция, возглавляемая США, до вступления России в войну в Сирии не ставила перед собой задачи уничтожить "Исламское государство"*, и не стремится к этому сейчас, заявил Герасимов. "Мне кажется, коалиция не ставила задачи в то время, да и сейчас, по окончательному разгрому ИГИЛ*", — сказал он.

Начальник Генштаба пояснил, что "количество ударов международной коалиции все это время составляло 8-10 в день". "Наша авиация довольно незначительными силами наносила 60-70 ударов ежедневно по боевикам, по инфраструктуре, по их базам", — сообщил он.

"Только такими методами можно было сломать хребет международному терроризму на территории Сирии. А 8-10 ударов в день… Ну, видимо, цели у коалиции были другие. Цель-то ими в основном ставилась – борьба с (президентом Сирии Башаром) Асадом, а не с ИГИЛ*", — сказал Герасимов.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия: путь к победе
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