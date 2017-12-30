США приветствуют эвакуацию людей из Восточной Гуты

ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. США приветствуют вывоз из Восточной Гуты людей в рамках третьего этапа медицинской эвакуации, заявил в пятницу госдепартамент.

"США приветствуют срочную и долгожданную медицинскую эвакуацию людей из Восточной Гуты в Сирии в последние 48 часов", —говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости. Там выражается признательность гуманитарным и медицинским организациям "за неустанную работу".

Госдепартамент назвал "шагом в правильном направлении эвакуацию 29 из более чем 600 тяжело больных пациентов". При этом там отмечают, что "США по-прежнему чрезвычайно обеспокоены по поводу опасной ситуации в Восточной Гуте и продолжающейся необоснованной осады" правительственными войсками.

"Сотни людей в осажденных районах все еще ждут медицинской эвакуации, и многие уже умерли, пока ждали ее", — говорится в сообщении.