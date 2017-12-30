США призвали Россию заставить власти Сирии прекратить "варварские атаки"

ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. Госдепартамент США в пятницу призвал Россию повлиять на власти Сирии, чтобы те не проводили атаки против собственного народа, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении госдепа.

"Мы продолжаем призывать Россию выполнять обязательства и гарантировать, чтобы режим Асада прекратил эти варварские атаки", — говорится в тексте.

Как указали в госдепартаменте, "теперь больше, чем когда бы то ни было, Россия и мировое сообщество должны серьезно поддерживать гуманитарный доступ ко всем сирийцам и оказывать давление на режим Асада для выработки политического решения конфликта через Женевский процесс под эгидой ООН".