"Спасают боевиков": Клинцевич ответил на сообщения о вывозе США лидеров ИГ*

Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич. Архивное фото

Первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Франц Клинцевич. Архивное фото

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Информация об эвакуации лидеров ИГ* американскими вертолетами — доказательство тесного сотрудничества террористов и международной коалиции. Такое мнение высказал первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Хочу специально обратить внимание: подобные действия не могут не бросать тень и на европейские страны, входящие в эту коалицию. Осталось только определить: они действительно не в курсе того, что делает их "старший брат", или просто закрывают на это глаза", — отметил Клинцевич на своей странице в Facebook.

По мнению сенатора, американские военные "спасают боевиков в Сирии от полного уничтожения". "Налицо явное стремление использовать их в борьбе с правительственным войсками, влив в так называемые Сирийские демократические силы, поддерживаемые США", — добавил Клинцевич.

Поддержка сторонников "Исламского государства"*

Соединенные Штаты поддерживали силы, воевавшие на стороне "Исламского государства"*, заявил RT глава Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

"Верить нельзя, не верить — тоже нельзя", — сказал Багдасаров, добавив, что факт поддержки США в прошлом ряда племенных руководителей и ополчений, воевавших на стороне ИГ*, очевиден.

"Они исходили из стратегии: свергнуть Башара Асада их силами, а потом просто перекупить их и перетащить на другую сторону", — пояснил он.

Эвакуация террористов

Ранее сирийское агентство SANA сообщило со ссылкой на свои источники, что американские вертолеты вывезли главарей ИГ* из провинции Дейр-эз-Зор в провинцию Хасеке на северо-востоке страны.

По данным агентства, в ночь на 28 декабря несколько машин вылетели из северных районов Дейр-эз-Зора, прошли на низкой высоте над лагерем Эс-Сад и совершили посадку рядом с плотиной Эль-Басель к югу от города Хасеке.

Вывоз террористов из Меядина

На борту находились главари "Исламского государства", бежавшие к Сирийским демократическим силам, которые поддерживают США.

Это уже не первый подобный случай. В ноябре жители Меядина сообщили РИА Новости, что американские вертолеты вывезли иностранных командиров ИГ* перед операцией сирийской армии по освобождению города.

В августе об эвакуации американцами террористов РИА Новости рассказал военно-дипломатический источник. По его словам, ВВС США вывезли более 20 полевых командиров и приближенных к ним боевиков "Исламского государства"*.

* Террористическая организация, запрещенная в России