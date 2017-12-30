В США оценили работу канала по предотвращению конфликтов с Россией в Сирии

ВАШИНГТОН, 30 дек — РИА Новости. Канал по предотвращению конфликтных ситуаций между российскими и американскими военными в Сирии работает на ежедневной основе, заявил в пятницу министр обороны США Джеймс Мэттис.

"Мы признаем наличие разграничительной линии вдоль реки (Евфрат). Она поддерживается. С этим возникали проблемы, но мы их решали день за днем, и канал связи между нами и российскими военными никогда не прекращал работу", — сказал Мэттис журналистам.

Как он отметил, "не было случая, чтобы мы позвонили и звонок остался без ответа". По его словам, также "никогда не было, чтобы без ответа оставались звонки" российских военных.