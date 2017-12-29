Эксперт оценил сообщения об эвакуации боевиков ИГ* вертолетами США

Вид Дейр-эз-Зора во время операции сирийской армии против террористов. Архивное фото.

Вид Дейр-эз-Зора во время операции сирийской армии против террористов. Архивное фото.

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Соединенные Штаты поддерживали силы, воевавшие на стороне "Исламского государства"*, заявил RT глава Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, комментируя информацию о том, что американские вертолеты эвакуировали лидеров организации из провинции Дейр-эз-Зор.

"Верить нельзя, не верить — тоже нельзя", — сказал Багдасаров, добавив, что факт поддержки в прошлом ряда племенных руководителей и ополчений, воевавших на стороне ИГ*, очевиден.

"Они исходили из стратегии: свергнуть Башара Асада их силами, а потом просто перекупить их и перетащить на другую сторону", — пояснил он.

В пятницу сирийское агентство SANA сообщило, что американские вертолеты в ночь на четверг эвакуировали лидеров ИГ* из провинции Дейр-эз-Зор в провинцию Хасеке на северо-востоке страны.

Ранее ноябре несколько жителей Маядина рассказали РИА Новости, что за две недели до начала операции сирийской армии по освобождению города американские вертолеты вывезли оттуда иностранных главарей ИГ*. В августе, по утверждению военно-дипломатического источника, на север Сирии с помощью ВВС США перебрались больше двадцати полевых командиров и приближенных к ним боевиков.

*Террористическая организация, запрещенная в России