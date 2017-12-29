Кадыров передал военным полицейским в Сирии 15 тонн праздничных угощений

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. По поручению главы Чечни Рамзана Кадырова российским военным полицейским в Сирии передали 15 тонн праздничных угощений.

"Дорогие подарки получили перед Новым годом военнослужащие военной полиции, находящиеся в Сирии. По моему поручению им доставили от РОФ почти 15 тонн самых изысканных яств. Дислоцированные в Чечне подразделения военной полиции решают самые сложные задачи по поддержанию мира в САР", — написал Кадыров в Twitter.

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