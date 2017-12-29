Источник: сирийская армия взяла под контроль поселение в провинции Хама

ДАМАСК, 29 дек — РИА Новости. Правительственные войска САР выбили террористов из поселения Абу-Дали в провинции Хама, имеющего стратегически важное значение, сообщил РИА Новости осведомленный источник на месте.

Стратегическое значение поселение Абу-Дали имеет в связи с тем, что находится на транспортной развязке, соединяющей между собой несколько провинций. Боевики в свою очередь использовали данное поселение как распределительный пункт на пути снабжения между провинциями Хама и Идлиб.

"Сирийская армия вернула контроль над стратегически важным поселением — Абу-Дали на северо-востоке провинции Хама", — рассказал собеседник агентства.

По словам источника, военная операция армии на северо-востоке Хамы идет в направлении Идлиба.

Источник отметил, что на северо-востоке Хамы продолжаются ожесточенные бои с боевиками террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). На стороне террористов воюет большое количество иностранных наемников.

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