Источник: 300 боевиков "Ан-Нусры"* в пятницу с семьями покинут Бейт-Джинн

ДАМАСК, 29 дек — РИА Новости. Триста боевиков террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) вместе с семьями в пятницу покинут район сирийского городка Бейт-Джинн и направятся в провинцию Идлиб, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности арабской республики.

Это первый этап выхода боевиков из этой местности.

"Боевики перед выходом подорвали свои штабы и сожгли все содержимое в них. Также они уничтожили кладбище Магар-эль-Мир и разворотили могилы", — сказал информированный источник.

Источник также отметил, что автобусы для перевозки боевиков и автомобили Сирийского Красного Полумесяца находятся в юго-западном пригороде Дамаска в ожидании вывоза боевиков, который должен был начаться еще в четверг, однако был отложен.

* Террористическая организация, запрещена в России

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