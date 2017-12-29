Сирийская оппозиция начала освобождать удерживаемых лиц, сообщил источник

ЖЕНЕВА, 29 дек — РИА Новости, Елизавета Исакова. Вооруженная оппозиция в Сирии начала процесс по освобождению насильственно удерживаемых лиц после переговоров с офицерами Российского центра по примирению враждующих сторон, сообщил РИА Новости дипломатический источник, близкий к целевым группам по Сирии в Женеве.

Восьмой раунд переговоров по Сирии в Астане завершился принятием решения стран-гарантов перемирия (Россия, Турция, Иран) о формировании рабочей группы по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести в Сирии. В рабочую группу войдут представители стран-гарантов и ООН, она должна начать работу в ближайшее время. Москва и Дамаска прилагают все усилия для реализации решений, принятых в Астане.

"В результате переговоров офицеров Российского центра по примирению враждующих сторон с представителями вооруженной оппозиции начат процесс по освобождению насильственно удерживаемых лиц", — сказал он.

По словам собеседника агентства, боевики в Сирии, в том числе в Восточной Гуте, насильственно удерживают в тюрьмах "много мирных жителей".

"Было бы правильным, если бы в продолжение реализации договоренностей Астаны боевики пошли бы на меры укрепления доверия и освободили также и этих людей", — добавил он.

Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Женевы и Астаны.

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