Россия зафиксировала 11 нарушений перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 11 нарушений режима прекращения огня, турецкие — десять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – пять, Латакия – шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 10 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Идлиб – восемь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из минометов и стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведена одна гуманитарная акция по доставке продовольствия в населенный пункт Джабрия провинции Хомс общим весом 2,3 тонны. В течение суток медицинская помощь оказана 76 жителям. Осуществлен контроль прохождения двух гуманитарных конвоев ООН в населенные Насрия и Эт-Тайиба провинции Дераа. Общий вес груза 144 тонны.

Добавляется, что в течение суток подписано соглашение о присоединении населенного пункта Булад провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 2318. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.

* Террористическая организация, запрещена в России

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