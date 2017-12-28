МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Говорить о возможности участия курдской партии "Демократический союз" в конгрессе сирийского национального диалога преждевременно, состав участников прорабатывается, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается темы участия курдских представителей в работе конгресса, который состоится в конце января в Сочи, то как по представителям курдских и политических движений, и непосредственно общественных деятелей, так и по другим политическим, общественным движениям, представителям оппозиции внутрисирийской, которая базируется за рубежом, — все это в комплексе находится сейчас в проработке. Говорить и подтверждать какой-то элемент из этой большой подготовительной работы мы пока считаем преждевременным", — сказала она на брифинге.

Захарова добавила, что "уже в новом году все параметры проведения этого мероприятия будут опубликованы".

Ранее Турция заблокировала приглашение на конгресс нацдиалога Сирии в Сочи представителей сирийской курдской партии "Демократический союз" (PYD), допустив при этом участие в конгрессе представителей Сирийского курдского национального совета (ENKS). Турция считает PYD террористической организацией, связанной с запрещенной в стране Рабочей партией Курдистана (РПК).

По итогам завершившегося восьмого раунда переговоров по Сирии в Астане страны-гаранты анонсировали проведение конгресса в Сочи 29-30 января.

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