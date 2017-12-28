Комитет оппозиции Сирии отказался от участия в конгрессе нацдиалога

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Сирийская комиссия по переговорам (СКП) оппозиции отказывается от предложения Москвы принять участие в конгрессе сирийского национального диалога в Сочи в его нынешнем формате из-за позиции по президенту Сирии Башару Асаду, заявил РИА Новости представитель оппозиции на женевских переговорах Яхья аль-Ариди.

"СКП не может выходить за рамки требований сирийского народа и резолюций международного права, Предлагаемое Москвой в нынешнем формате отвергается", — заявил оппозиционер.

Аль-Ариди отметил, что тема конгресса в Сочи обсуждалась на заседании СКП в Эр-Рияде наряду с итогами восьмого раунда переговоров в Женеве под эгидой ООН.

По его словам, встреча в Сочи якобы предназначена "для тех, кто принимает Асада", согласен с его пребыванием у власти.

Конгресс национального сирийского диалога пройдет 29-30 января в Сочи. Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев ранее отметил, что на форуме, который должен будет запустить процесс работы над новой сирийской конституцией, слово будет представлено всем — и правительству, и оппозиции — внутренней, внешней, вооруженной, при этом выступлений представителей стран-гарантов не планируется.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>