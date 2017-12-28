Москва обеспокоена появлением нового вооружения у террористов в Сирии

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Москва обеспокоена тем, что у террористов в Сирии появляется новое вооружение, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В этой связи она упомянула, что несколько дней назад из переносного зенитного ракетного комплекса был сбит самолет сирийских военно-воздушных сил.
Захарова также указала, что 27 декабря боевики выпустили несколько ракет по международному аэропорту Латакия и пункту базирования группировки российских ВКС в Хмеймиме. По ее словам, две ракеты были перехвачены российской системой ПВО "Панцирь", третья упала в окрестностях одного из городов.
"Таким образом, факты говорят о том, что подпитка террористических формирований вооружением до сих пор не прекратилась", — добавила официальный представитель МИД РФ.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводила операцию против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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