Москва обеспокоена появлением нового вооружения у террористов в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 28 декабря 2017

Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. 28 декабря 2017

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Москва обеспокоена тем, что у террористов в Сирии появляется новое вооружение, заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Беспокоит то, что у террористов появляется все новое вооружение, которое позволяет им осуществлять подобные вылазки. Вопрос: откуда террористы берут эти вооружения?", — заявила Захарова.

В этой связи она упомянула, что несколько дней назад из переносного зенитного ракетного комплекса был сбит самолет сирийских военно-воздушных сил.

Захарова также указала, что 27 декабря боевики выпустили несколько ракет по международному аэропорту Латакия и пункту базирования группировки российских ВКС в Хмеймиме. По ее словам, две ракеты были перехвачены российской системой ПВО "Панцирь", третья упала в окрестностях одного из городов.

"Таким образом, факты говорят о том, что подпитка террористических формирований вооружением до сих пор не прекратилась", — добавила официальный представитель МИД РФ.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводила операцию против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.