ВКС всегда были "на хвосте" самолетов коалиции в Сирии, заявил офицер

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Самолеты Воздушно-космических сил РФ, сталкиваясь с авиацией международной коалиции в Сирии, всегда были у нее "на хвосте", заявил в четверг в ходе церемонии вручения госнаград российским военнослужащим, участвовавшим в антитеррористической операции в САР, майор Максим Маколкин, получивший орден мужества.

"Встречаясь в воздухе с нашими партнерами по западной коалиции, мы всегда оказывались у них, как говорят летчики, на хвосте, а это означает победу в реальном бою", — сказал он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"* без согласия властей страны.

Россия проводила операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома ИГ* в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.

*Террористическая организация, запрещена в России

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