Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в в Сирии. 28 декабря 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими, принимавшими участие в антитеррористической операции в в Сирии. 28 декабря 2017

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Весь мир, и самое главное, россияне увидели, какими современными стали российские Вооружённые силы, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград военным, которые принимали участие в боевых действиях в Сирии.

"Вы как никто другой понимаете, знаете, чувствуете, что за эти два года армия кардинальным образом изменилась. Она изменилась и потому, что люди почувствовали себя на высоте положения, и это самое главное, потому что поняли, как работает наша военная техника, как могут работать наши органы управления и снабжения, какими современными стали вооруженные силы. Это увидел весь мир, что самое главное, наш народ. Это важно", — сказал Путин.

"Важно, чтобы люди чувствовали, что они защищены, защищены надежно и гарантированно. И это ваша заслуга", — добавил президент.