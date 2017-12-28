МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Весь мир, и самое главное, россияне увидели, какими современными стали российские Вооружённые силы, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения госнаград военным, которые принимали участие в боевых действиях в Сирии.
"Важно, чтобы люди чувствовали, что они защищены, защищены надежно и гарантированно. И это ваша заслуга", — добавил президент.
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