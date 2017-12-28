Путин назвал Тартус и Хмеймим важными форпостами защиты России

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские базы Тартус и Хмеймим — важный фактор защиты национальных интересов России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"На сирийской земле остаются и будут действовать на постоянной основе два российских пунктах базирования — на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус. Это важный фактор защиты наших национальных интересов, обеспечения безопасности России на одном из ключевых стратегических направлений", — сказал Путин в ходе церемонии вручения госнаград военным, которые принимали участие в боевых действиях в Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводила операцию против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.

Президент РФ Владимир Путин 11 декабря посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу, Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН.

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