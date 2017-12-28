Россия внесла главный вклад в разгром террористов в Сирии, заявил Путин

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Россия внесла решающий вклад в разгаром террористов в Сирии, память о героях будет укреплять решимость в борьбе с терроризмом и другими угрозами в стране, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Память о наших героях будет укреплять нашу решимость в борьбе с международным терроризмом, с другими угрозами в нашей стране. Россия, как это не раз бывало в истории, внесла главный, решающий вклад в разгаром преступной силы, бросившей вызов всей цивилизации", — заявил Путин на церемонии вручения государственных наград военнослужащим.

Он подчеркнул, что российские военнослужащие сыграли главную роль "в уничтожении террористической армии, варварской диктатуры, которая сеяла смерь и разрушения".

По словам Путина, террористическая угроза "стремилась превратить Сирию в сопредельное государство-плацдарм для глобальной агрессии, целью которой является и являлась наша страна".

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