Россия в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировала 15 нарушений за сутки

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 15 нарушений режима прекращения огня, турецкие — пять, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 15 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – 8, Латакия – три, Дамаск – один, Хомс – три. Турецкой частью представительства зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Хама – три, Идлиб – два", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.

В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР проведено две гуманитарные акции по доставке продовольствия в населенные пункты: Атра-Аттира провинции Алеппо, общим весом 2,4 тонны, Букейн провинции Дамаск, общим весом 2,4 т.

"Всего проведено гуманитарных акций – 1715, общий вес доставленного гуманитарного груза – 2369,2 тонны. В течение суток медицинская помощь оказана 124 жителям. Всего медицинская помощь оказывалась – 67314 жителям", — отмечается в бюллетене.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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