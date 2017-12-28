РИМ, 28 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Россия и Святой престол выступают за сохранение суверенитета и территориальной целостности Сирии и видят поиск таких решений через переговорный процесс и диалог, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Ватикане Александр Авдеев.

Российский дипломат напомнил о том, что Ватикан первым призвал не допустить военную интервенцию против Сирии в тот момент, когда страны НАТО уже вынашивали такие планы.

"В сентябре 2013 года, когда в Санкт-Петербурге проходил саммит G20, на котором председательствовала РФ, папа Франциск направил послание президенту (РФ Владимиру — ред.) Путину, призывая страны "двадцатки" найти мирное решение сирийского кризиса", — отметил Авдеев.

Однако ситуация вокруг Сирии развивалась, и Ватикан, традиционно выступающий за решение всех спорных проблем через переговорный процесс, фактически поддержал применение военных средств против террористической группировки "Исламское государство"*.

"Примечательно, что Ватикан поддержал усилия России по освобождению Сирии от боевиков "Исламского государства"*. В одном из выступлений папы Римского была даже не совсем обычная для ватиканской риторики фраза о том, что если для борьбы с ИГ* надо применить военные меры, то он за это", — заявил Авдеев.

"Единственное, для чего можно применять военные средства, — и здесь Ватикан молчаливо поддерживает такой инструмент решения проблемы, – так это для борьбы против экстремизма и религиозных фанатиков", — сказал собеседник РИА Новости.

Посол также обратил в этой связи внимание на совместное заявление, которое было подписано патриархом Московским и всея Руси Кириллом и папой Франциском в феврале 2016 года на Кубе. Значительная часть этого документа была посвящена ситуации на Ближнем Востоке.

"Там есть очень сильные пассажи, связанные с тем, что Ближний Восток – это родина Иисуса Христа. И надо спасать христиан, потому что не может Ближний Восток в цивилизационном отношении быть чем-то иным, чем родиной Христа. Поэтому, если число христиан там уменьшается, то причиной этого является геноцид. Ведь были периоды, когда каждый день от рук фанатиков там погибали 300-400 христиан – католиков, православных, протестантов армян, коптов", — подчеркнул Авдеев.

По его словам, этот призыв с Кубы был услышан главами всех государств и правительств и, очевидно, послужил дополнительным импульсом для последующих действий по освобождению Сирии от экстремистов.

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*Террористическая организация, запрещенная в России.

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