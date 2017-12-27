Коалиция США обвинила Дамаск в неспособности предотвращать новые атаки ИГ*

ВАШИНГТОН, 27 дек — РИА Новости. Коалиция во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в РФ) обвинила власти Сирии в неспособности предотвращать новые атаки ИГ* в стране.

"Как мы видели на этой неделе в Дамаске и в разных местах, таких как Пальмира в прошлые месяцы, ИГ* сохраняет способность проводить внезапные успешные наступательные операции и захватывать территории у сил (президента Сирии Башара) Асада. Сирийский режим не смог продемонстрировать способность предотвращать новые выступления ИГ* на своей территории", — заявил заместитель командующего коалицией британский генерал-майор Феликс Гидни на пресс-конференции по видеосвязи из Багдада.

Он добавил, что в последние недели "Сирийские демократические силы", которые поддерживает коалиция, продолжали операции по уничтожению ИГ* в изолированных районах на восточном берегу реки Евфрат в Сирии и смогли отразить атаку террористов в районе населенного пункта Абу-Хамам.

Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома ИГ* в этой стране. Сейчас, по мнению Москвы, необходимо как можно скорее разработать конституцию Сирии и сформировать переходное правительство. Для этого предлагается провести конгресс нацдиалога Сирии, чтобы сами сирийцы — как правительство в Дамаске, так и оппозиция, — могли прийти к единому мнению по всем этим вопросам.

* Запрещенная в России террористическая группировка.