Комитет ГД пока не обсуждал инициативу о праздновании Дня победы в Сирии

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне ещё не обсуждал инициативу об установлении 11 декабря дня воинской славы в честь победы российских военных в Сирии, такой законопроект нуждается в осмыслении, заявил РИА Новости замглавы комитета Юрий Швыткин (ЕР).
"Лично мое мнение: безусловно, мы должны чествовать, почитать наши вооруженные силы, которые одержали победу над терроризмом. Возводить ли это в праздник такого масштаба, стоит еще осмыслить", — сказал Швыткин.
Он добавил, что, конечно, необходимо каким-то образом отмечать это событие, но нужно ли для этого вносить изменения в законодательство — тоже еще остается вопросом.
"В комитете это просто не обсуждалось пока", — заключил он.ИГ* (террористическая группировка запрещена в России) в этой стране.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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