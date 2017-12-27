Комитет ГД пока не обсуждал инициативу о праздновании Дня победы в Сирии

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Комитет Госдумы по обороне ещё не обсуждал инициативу об установлении 11 декабря дня воинской славы в честь победы российских военных в Сирии, такой законопроект нуждается в осмыслении, заявил РИА Новости замглавы комитета Юрий Швыткин (ЕР).

Ранее депутаты ЛДПР Владимир Жириновский и Александр Шерин внесли в Госдуму законопроект о новом дне воинской славы 11 декабря — Дне победы русской армии в борьбе с мировым террором на Ближнем Востоке.

"Лично мое мнение: безусловно, мы должны чествовать, почитать наши вооруженные силы, которые одержали победу над терроризмом. Возводить ли это в праздник такого масштаба, стоит еще осмыслить", — сказал Швыткин.

Он добавил, что, конечно, необходимо каким-то образом отмечать это событие, но нужно ли для этого вносить изменения в законодательство — тоже еще остается вопросом.

"В комитете это просто не обсуждалось пока", — заключил он.

Президент Владимир Путин 11 декабря отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома ИГ * (террористическая группировка запрещена в России) в этой стране.

* Запрещенная в России террористическая группировка.