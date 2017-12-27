"Завтра Сирии" надеется на помощь России в разрешении ситуации в Гуте

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Лидер оппозиционного сирийского движения "Завтра Сирии" Ахмад Джерба заявил, что надеется на вмешательство России для того, чтобы исправить сложную ситуацию, сложившуюся в зоне деэскалации в Восточной Гуте.

"Что касается зон деэскалации, в некоторых из них мы принимаем прямое участие и некоторые зоны вызывают опасения, в частности, то, что происходит в Восточной Гуте. Там действительно сложная гуманитарная обстановка, можно назвать ее катастрофой", — сказал Джерба на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы надеемся на усилия и помощь России в исправлении данной ситуации", — добавил сирийский оппозиционер.

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