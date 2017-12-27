МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Москва убеждена, что конгресс нацдиалога Сирии поможет ООН завязать в Женеве прямой диалог между оппозицией и правительством страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Наша цель — создать максимально репрезентативную базу для запуска конституционной реформы, условия которой, конечно же, должны согласовать сами сирийцы и в этом смысле выполнить положение резолюции 2254 о необходимости диалога между правительством и всем, всем, подчеркну еще раз, спектром оппозиции", — заявил Лавров на встрече с лидером блока сирийской оппозиции "Завтра Сирии" Ахмадом Джерба.

"Мы убеждены, что так же как и год назад инициатива создания астанинской площадки активизировала наших ооновских коллег, которые после десятимесячной паузы, наконец, занялись какими-то телодвижениями в направлении возобновления переговоров, точно так же и конгресс национального диалога Сирии, нет сомнений в этом, будет помогать спецпредставителю ООН Стаффану де Мистуре и его коллегам завязать, наконец, прямой диалог, без каких-либо преднавязанных условий, в Женеве. Прежде всего, по вопросам конституции, подготовки к выборам", — отметил министр.

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