МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Москва убеждена, что конгресс нацдиалога Сирии поможет ООН завязать в Женеве прямой диалог между оппозицией и правительством страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы убеждены, что так же как и год назад инициатива создания астанинской площадки активизировала наших ооновских коллег, которые после десятимесячной паузы, наконец, занялись какими-то телодвижениями в направлении возобновления переговоров, точно так же и конгресс национального диалога Сирии, нет сомнений в этом, будет помогать спецпредставителю ООН Стаффану де Мистуре и его коллегам завязать, наконец, прямой диалог, без каких-либо преднавязанных условий, в Женеве. Прежде всего, по вопросам конституции, подготовки к выборам", — отметил министр.
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