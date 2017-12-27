Лавров рассказал, кого пригласили на конгресс нацдиалога Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и лидер сирийского оппозиционного движения Сирия завтра Ахмед аль-Джарба во время встречи. 27 декабря 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и лидер сирийского оппозиционного движения Сирия завтра Ахмед аль-Джарба во время встречи. 27 декабря 2017

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. На конгресс нацдиалога Сирии приглашена внешняя оппозиция, участвующая в переговорах в Женеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, инициатива созыва конгресса национального диалога Сирии получает широкую поддержку среди сирийцев, которые живут в своей стране, а также среди руководителей различных племён.

"Приглашены на конгресс и внешние оппозиционеры, включая тех, кто объединился в делегацию на переговорах с правительством на женевском треке", — заявил Лавров на встрече с лидером блока сирийской оппозиции "Завтра Сирии" Ахмадом Джерба.