ИГ* в Сирии нанесен решающий удар, заявил Лавров

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Боевикам "Исламского государства"* в Сирии нанесён решающий удар, ясно, что основная борьба уже позади, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы наблюдаем позитивные перемены в Сирии. Нанесён решающий удар по ИГ. И хотя отдельные бежавшие с поля боя боевики пытаются либо перегруппироваться в Сирии, либо бежать за границу, но ясно, что основная борьба уже позади" — сказал Лавров на встрече с лидером блока сирийской оппозиции "Завтра Сирии" Ахмадом Джерба.