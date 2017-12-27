ИГ* в Сирии нанесен решающий удар, заявил Лавров

11:3927.12.2017
(обновлено: 12:00 27.12.2017)
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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Боевикам "Исламского государства"* в Сирии нанесён решающий удар, ясно, что основная борьба уже позади, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Мы наблюдаем позитивные перемены в Сирии. Нанесён решающий удар по ИГ. И хотя отдельные бежавшие с поля боя боевики пытаются либо перегруппироваться в Сирии, либо бежать за границу, но ясно, что основная борьба уже позади" — сказал Лавров на встрече с лидером блока сирийской оппозиции "Завтра Сирии" Ахмадом Джерба.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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