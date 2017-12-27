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Война в Сирии
Война в Сирии

Генштаб обвинил США в подготовке боевиков на военных базах в Сирии‍

11:3027.12.2017
(обновлено: 14:01 27.12.2017)
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© AFP 2017 / Delil SouleimanАмериканская военная техника в Сирии. Архивное фотоАмериканская военная техника в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Боевики, ранее воевавшие за ИГ*, проходят подготовку на американской базе Ат-Танф на юге Сирии. Об этом рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в интервью газете "Комсомольская правда".

Вооруженный мужчина. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Он напомнил, что недавно телеканал Би-би-си сообщил об эвакуации боевиков из Ракки. Так, курды вывезли 400 человек под прикрытием американцев в лагерь Шаддади на северо-востоке Сирии.

"Это подконтрольная курдам территория, и там также находится американская база. Кроме того, в лагерь Шаддади прибыло еще порядка 800 человек с восточного берега Евфрата, из района, где курды наступали… Это фактически — ИГИЛ*", — отметил Герасимов.

По его словам, после переподготовки группировки боевиков берут другие названия, но их цель остается прежней — дестабилизация обстановки в стране.

Как сообщил Герасимов, из лагеря Шаддади в район Ат-Танфа "ушло порядка 400 человек". После разгрома главных сил ИГ* террористы пытались дестабилизировать обстановку, наступая с восточного берега Евфрата, однако понесли потери.

"Мы думаем, где-то 750 боевиков сейчас находится в Шаддади и порядка 350 — в Эт-Танфе", — добавил начальник Генштаба.

Авиабаза Хмеймим в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Кроме того, Герасимов рассказал, что во главе формирований "Исламского государства"* в Сирии находились командиры, которых обучали инструкторы из стран Ближнего Востока и Запада. По его словам, за время боевых действий они захватили множество единиц бронетехники и артиллерии сирийской и иракской армий.

В окружении сирийской армии

В то же время он сообщил, что база в Ат-Танфе полностью блокирована правительственными войсками.

"Самое главное — несколько месяцев мы наблюдаем выдвижение оттуда боевиков", — сказал он.

По мнению Герасимова, присутствие американских военных в районе Эт-Танфа противоречит здравому смыслу.

"Сейчас — тем более: территория Сирии освобождена от всех бандформирований ИГИЛ*, никого там не осталось, какой-либо угрозы с территории Сирии вам нет. Что там находится? С какой целью? Пока ответы невразумительные", — подчеркнул он.

Тренировка под прикрытием
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Тренировка под прикрытием

Цели коалиции

Вид на город Алеппо. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Герасимов также считает, что коалиция, возглавляемая США, до вступления России в войну в Сирии не ставила перед собой задачи уничтожить "Исламское государство"*, и не стремится к этому сейчас.

Начальник Генштаба пояснил, что "количество ударов международной коалиции все это время составляло 8-10 в день".

"Наша авиация довольно незначительными силами наносила 60-70 ударов ежедневно по боевикам, по инфраструктуре, по их базам", — сообщил он.

По его мнению, главной целью коалиции была борьба с сирийским президентом Башаром Асадом.

На США рассчитывать нельзя

Американские военные в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
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Как считает замглавы оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич, Москва не может рассчитывать на Вашингтон как на партнера в процессе мирного урегулирования в Сирии.

По его словам, США не остановятся ни перед чем, чтобы удержаться в Сирии, поскольку действуют там "вопреки воле народа этой страны, в нарушение общепринятых международных правовых норм".

"Я уже не говорю о том, что американцы, готовя террористов на своих базах, самым грубейшим образом попирают элементарные нормы морали и нравственности, по умолчанию признаваемые всеми цивилизованными государствами", — подчеркнул сенатор.

"Заноза в теле Сирии"

Как считает доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин, США с помощью боевиков будут пытаться удержаться в Сирии.

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии. 26 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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"Мы знаем, как все это делалось, и в Афганистане в свое время — американцы там всегда подкармливали тех, кто воевал с советской армией", — считает он.

По его словам, если военные США оттуда уйдут, это будет признанием их поражения на Ближнем Востоке.

"Поэтому они будут пытаться как-то "держать занозу" в теле многострадальной Сирии, они просто так не уйдут", — заявил эксперт.

По его мнению, в методах, которые избрал Вашингтон, кроется опасность и для него самого.

"Они всегда готовили и будут готовить террористов, чтобы выступать против сирийского правительства. Но потом это аукается самим же американцам. Они выводов не делают", — заключил Ярулин.

*террористическая группировка, запрещенная в России

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Война в Сирии
Комментарии
12 пользователей оставили 12 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
kashkirov.u
США и есть ИГ, как оно будет бороться с самим собой.
12:31
27.12.2017
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