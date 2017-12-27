АСТАНА, 27 дек – РИА Новости. В Москве отмечают попытки отдельных членов международного сообщества перетянуть одеяло на себя в сирийском урегулировании, выступают против этого — все должны двигаться в одном направлении, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.
"Если будем в разном, будем крутиться на месте. Более того, нас будет сносить вниз по течению и вверх мы никогда не сможем доплыть. Международное сообщество в настоящее время недорабатывает. Отдельные члены международного сообщества пытаются перетянуть одеяло больше на себя, что, как мы уверены, делать не стоит", — подчеркнул он.
Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома ИГ* (запрещено в РФ) в этой стране. Сейчас, по мнению Москвы, необходимо как можно скорее разработать конституцию Сирии и сформировать переходное правительство. Для этого предлагается провести конгресс нацдиалога Сирии, чтобы сами сирийцы — как правительство в Дамаске, так и оппозиция, — могли прийти к единому мнению по всем этим вопросам.
При этом, отметил спецпосланник, Москва отмечает и попытки дестабилизировать ситуацию в Сирии на фоне вывода ВКС и в преддверии конгресса национального диалога Сирии. По словам спецпредставителя, не всем нравится то, что Россия сейчас возглавила процесс политического урегулирования и борьбы с "Исламским государством"*, террористическими группировками в Сирии.
"Не будем показывать пальцем на эти страны. Сами за себя говорят те выступления, которые представители этих стран делают официально на различных площадках, в том числе и по астанинскому процессу, и по предстоящему конгрессу национального диалога", — отметил Лаврентьев.
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*Террористическая организация, запрещена в России
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