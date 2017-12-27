АСТАНА, 27 дек – РИА Новости. В Москве отмечают попытки отдельных членов международного сообщества перетянуть одеяло на себя в сирийском урегулировании, выступают против этого — все должны двигаться в одном направлении, заявил в интервью РИА Новости спецпредставитель президента РФ Александр Лаврентьев.

"Если понадобятся, конечно, со стороны международного сообщества какие-то дополнительные усилия, мы будем очень рады, но самое главное, чтобы такие усилия прикладывались в правильном направлении. Лодка сирийского урегулирования должна быть одна, и все должны в ней сидеть и грести в одном только направлении", — сказал Лаврентьев.

"Если будем в разном, будем крутиться на месте. Более того, нас будет сносить вниз по течению и вверх мы никогда не сможем доплыть. Международное сообщество в настоящее время недорабатывает. Отдельные члены международного сообщества пытаются перетянуть одеяло больше на себя, что, как мы уверены, делать не стоит", — подчеркнул он.

Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома ИГ* (запрещено в РФ) в этой стране. Сейчас, по мнению Москвы, необходимо как можно скорее разработать конституцию Сирии и сформировать переходное правительство. Для этого предлагается провести конгресс нацдиалога Сирии, чтобы сами сирийцы — как правительство в Дамаске, так и оппозиция, — могли прийти к единому мнению по всем этим вопросам.

По словам Лаврентьева, все больше стран, занимавших непримиримую позицию по отношению к властям в Дамаске, сейчас ее пересматривают, в том числе Эр-Рияд, который искренне пытался убедить оппозицию Сирии не включать в их итоговое заявление слова об уходе президента Башара Асада. Именно требование отставки президента, которое представители Дамаска назвали неприемлемым, привело к фактическому срыву восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве.

При этом, отметил спецпосланник, Москва отмечает и попытки дестабилизировать ситуацию в Сирии на фоне вывода ВКС и в преддверии конгресса национального диалога Сирии. По словам спецпредставителя, не всем нравится то, что Россия сейчас возглавила процесс политического урегулирования и борьбы с "Исламским государством"*, террористическими группировками в Сирии.

"Не будем показывать пальцем на эти страны. Сами за себя говорят те выступления, которые представители этих стран делают официально на различных площадках, в том числе и по астанинскому процессу, и по предстоящему конгрессу национального диалога", — отметил Лаврентьев.

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*Террористическая организация, запрещена в России

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