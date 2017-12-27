В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки пять нарушений режима прекращения огня, турецкие — шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.
Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.
"В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. Всего проведено гуманитарных акций – 1713, общий вес доставленного гуманитарного груза – 2364,5 тонны. В течение суток медицинская помощь оказана 16 человек. Всего медицинская помощь оказывалась – 67190 человек", — отмечается в бюллетене.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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