В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки пять нарушений режима прекращения огня, турецкие — шесть, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано пять случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – 3, Дамаск – 1, Хомс – 1. Турецкой частью представительства зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Идлиб – 5, Дамаск – 1", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.

"В течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. Всего проведено гуманитарных акций – 1713, общий вес доставленного гуманитарного груза – 2364,5 тонны. В течение суток медицинская помощь оказана 16 человек. Всего медицинская помощь оказывалась – 67190 человек", — отмечается в бюллетене.