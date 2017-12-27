В Пентагоне назвали численность остающихся в Сирии и Ираке боевиков ИГ*

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Около тысячи боевиков террористической организации "Исламское государство"* продолжают воевать в Ираке и Сирии, заявил представитель международной коалиции полковник Райан Диллон.

Военный отметил, что ранее, по оценкам коалиции, в Сирии и Ираке находилось менее трех тысяч боевиков ИГ*. "Но согласно последней оценке, которую мы получили сегодня, на территории Сирии и Ирака их находится около тысячи", — приводит слова Диллона портал Military.com.

Ранее спецпредставитель президента США по борьбе с ИГ* Бретт Макгерк оценивал численность террористов в три тысячи человек.

Президент России Владимир Путин отдал 11 декабря приказ о выводе российской группировки войск из Сирии в связи с разгромом ИГ* в этой стране. Позже глава Белого дома Дональд Трамп объявил о почти полном освобождении захваченной террористами территории в Сирии и Ираке, в то же время он пообещал оставить в этих странах американское военное присутствие.

*Террористическая организация, запрещенная в России.