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Война в Сирии
Война в Сирии

В Генштабе рассказали, как F-22 провоцировал российские самолеты в Сирии

02:3627.12.2017
(обновлено: 03:00 27.12.2017)
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© AP Photo / Jose Luis MaganaИстребитель F-22 Raptor. Архивное фотоИстребитель F-22 Raptor. Архивное фото
© AP Photo / Jose Luis Magana

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Американский истребитель F-22 Raptor, имитируя атаку, 13 декабря вел опасную игру с российскими боевыми самолетами в небе Сирии, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил России — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Сирия. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Военачальник напомнил, что с развертыванием боевых действий и приближением сирийских правительственных войск к реке Евфрат на востоке Сирии с американцами были установлены зоны разграничения действия авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России и международной коалиции: западнее Евфрата по линии деэскалации действовала авиация ВКС России, восточнее — американская.

"Если представить себе карту, то по уровню Дейр эз-Зор… И на восток идем… Сувар, Аберт Лаба, и переход на границу с Ираком. Это где-то порядка 120-130 километров от Абу Кемаля на север… В этом районе, восточнее Евфрата, предусматривалось совместное использование как ВКС, так и авиации международной коалиции с уведомлением соответствующей стороны. И проблем не возникало", — сказал Герасимов в интервью газете "Комсомольская правда", опубликованном на сайте издания в среду.

Сирия. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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По его словам, "один неприятный случай произошел 13 декабря". "Два самолета Су-25 наших ВКС выполняли разведывательно-поисковые задачи в западной части долины реки Евфрат. Никто на восток не заходил. Был там и наш Су-35. Американский самолет F-22 вышел из восточной части Сирии, сымитировал несколько заходов, обозначил атаку, отстреливал тепловые ловушки", — отметил генерал армии.

"Он был на большой высоте, потом спикировал на более низкую. До наших самолетов оставалось менее ста метров. Он представлял реальную опасность. Подошел наш Су-35. F-22 немедленно ушел на восток, в свою зону. Прошло минут 20. Су-35 пошел выполнять свои задачи. Опять F-22 появляется… Тот же. Снова та же история. Опять приходит Су-35. Только он появился — F-22 ушел. Американец вел опасную игру", — заключил Герасимов.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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Война в Сирии
Комментарии
3 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Asker Druzhban
как же не хочется открытого воздушного боя нашего и пиндоса...
и как же одновременно хочется, чтоб наш ему хвост подпалил и спокойно полетел дальше!
03:10
27.12.2017
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Petr Volchonkov
ВВС США доиграются!
03:01
27.12.2017
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