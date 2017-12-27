В Минобороны рассказали о применении "джихад-мобилей" в Сирии

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Террористы в Сирии массово применяют начиненные взрывчаткой "джихад-мобили", что заставило внести корректировку в действия российских и сирийских правительственных войск, заявил в среду в интервью газете "Комсомольская правда" начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Коррективы вносятся постоянно. Потому что меняются подходы, формы, способы действий. Сначала в малых количествах, потом более масштабным стало применение джихад-мобилей со стороны террористов… Так, во время боев за Дейр-эз-Зор, за другие населенные пункты в долине реки Евфрат, применение джихад-мобилей приобрело чуть ли не массовый характер", — сказал он.

Генерал отметил, что в начале операции боевики в одном бою применяли по два-три джихад-мобиля, а потом по семь-восемь. По словам Герасимова, именно благодаря таким машинам со смертниками, каждая из которых может нести свыше 400 килограмм взрывчатки, экстремистам в 2016 году удалось бежать из Алеппо.

"Летом 2016 года в районе Алеппо именно таким способом трем джихад-мобилям удалось выйти из города. Взорвали два блокпоста сирийских правительственных войск. Образовалась брешь шириной 500-700 метров. Действия боевиков были заранее спланированы, они ударили по обе стороны этого коридора и прорвали окружение. Потом пришлось где-то три месяца восстанавливать утраченные позиции, причем с тяжелыми боями", — рассказал начальник Генштаба.

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