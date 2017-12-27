Минобороны раскрыло подробности переброски войск в Сирию в 2015 году

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Переброска российских войск в Сирию осенью 2015 года заняла месяц и проходила скрытно, на аэродроме Хмеймим было сосредоточено 50 единиц авиатехники, заявил в среду начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

"Перегруппировка осуществлялась максимально скрытно, без привлечения особого внимания. На аэродроме Хмеймим было сосредоточено 50 единиц авиационной техники… Где-то до месяца все это заняло… Больше времени потребовала обеспечивающая составляющая. Пришлось создавать инфраструктуру, систему всестороннего обеспечения, включая материально-техническое", — сказал Герасимов в интервью газете "Комсомольская правда".

По его словам, эта операция тщательно планировалась, были учтены все вопросы и определены необходимые силы и средства.

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