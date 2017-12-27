Трагедия в окрестностях Хамы: террористы сбили самолет ВВС Сирии

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Террористы сбили сирийский военный самолет в окрестностях города Хама, пилот погиб, сообщает агентство SANA со ссылкой на источник.
По данным телеканала Al Masdar, пилот сначала попал в плен, а потом казнен боевиками.
Российские представители в комиссии по перемирию в понедельник зафиксировали в Сирии десять нарушений режима прекращения огня. Большинство случаев произошло в районах, подконтрольных боевикам группировки "Джебхат ан-Нусра"* (Запрещена в РФ).
Потери ВВС Сирии
В середине августа самолет ВВС Сирии разбился в провинции Сувейда. СМИ сообщали, что инцидент произошел на границе с Иорданией, на востоке провинции Эс-Сувейда. Согласно заявлению лидера одной из группировок, связанных с так называемой "Свободной сирийской армией", истребитель МиГ был сбит из зенитных орудий.
Пилот попал в плен
В октябре власти Турции передали Дамаску пилота сбитого истребителя
Сбитый беспилотник
После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС России в Сирии будут "приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей". Кроме того, российское военное ведомство объявило, что прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией, который был заключен еще в 2015 году.
В коалиции США в свою очередь сообщили, что в связи с инцидентами "благоразумно приняли меры, чтобы изменить местоположение самолетов в Сирии, чтобы продолжать бороться с ИГ*, обеспечивая безопасность наших экипажей".
*Террористическая организация, запрещенная в России
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