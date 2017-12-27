Трагедия в окрестностях Хамы: террористы сбили самолет ВВС Сирии

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Террористы сбили сирийский военный самолет в окрестностях города Хама, пилот погиб, сообщает агентство SANA со ссылкой на источник.

По данным телеканала Al Masdar, пилот сначала попал в плен, а потом казнен боевиками.

Российские представители в комиссии по перемирию в понедельник зафиксировали в Сирии десять нарушений режима прекращения огня. Большинство случаев произошло в районах, подконтрольных боевикам группировки "Джебхат ан-Нусра"* (Запрещена в РФ).

Потери ВВС Сирии

В середине августа самолет ВВС Сирии разбился в провинции Сувейда. СМИ сообщали, что инцидент произошел на границе с Иорданией, на востоке провинции Эс-Сувейда. Согласно заявлению лидера одной из группировок, связанных с так называемой "Свободной сирийской армией", истребитель МиГ был сбит из зенитных орудий.

Пилот попал в плен

В марте члены радикальной группировки "Ахрар аш-Шам" заявили, что сбили самолет МиГ-21 на северо-западе Сирии. Пилот сирийских ВВС катапультировался и приземлился на территории Турции. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил, что самолет ВВС Сирии потерпел крушение в провинции Хатай на юге Турции. Местные власти сообщили, что турецкие поисковые группы обнаружили обломки упавшего на турецко-сирийской границе самолета.

В октябре власти Турции передали Дамаску пилота сбитого истребителя

Сбитый беспилотник

В начале июня в районе населенного пункта Ат-Танф на юге Сирии беспилотник проправительственных сил был сбит американскими истребителями после того, как он якобы попытался нанести удар по отрядам сирийской оппозиции, которые поддерживает международная коалиция.

После этого Минобороны РФ заявило, что любые самолеты и беспилотники в районах выполнения боевых задач ВКС России в Сирии будут "приниматься на сопровождение российскими средствами противовоздушной обороны в качестве воздушных целей". Кроме того, российское военное ведомство объявило, что прекращает взаимодействие с США в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией, который был заключен еще в 2015 году.

В коалиции США в свою очередь сообщили, что в связи с инцидентами "благоразумно приняли меры, чтобы изменить местоположение самолетов в Сирии, чтобы продолжать бороться с ИГ*, обеспечивая безопасность наших экипажей".

*Террористическая организация, запрещенная в России

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