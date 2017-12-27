МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Российской армии в Сирии противостояло порядка 70 тысяч боевиков группировки "Исламское государство"*, из которых около 60 тысяч удалось уничтожить, сообщил в среду начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"На 30 сентября 2015 года их было в Сирии порядка 59 тысяч во всех формированиях. Плюс за прошедшие 2 года они сумели завербовать еще порядка 10 тысяч… Но за эти 2 года, по нашим данным, фактически уничтожено около 60 тысяч боевиков, из них свыше 2,8 тысячи – выходцев из Российской Федерации", — сказал он в интервью газете "Комсомольская правда".

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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