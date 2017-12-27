В Генштабе рассказали о задачах российских беспилотников в Сирии

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Порядка 60-70 российских беспилотников в среднем ежедневно находятся в сирийском небе, заявил в среду начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

"В Сирии сейчас в среднем ежедневно в небе находятся порядка 60-70 беспилотников. Они ведут разведку, есть беспилотники, которые выполняют задачи радиоэлектронного подавления и другие вопросы решают", — сказал Герасимов в интервью газете "Комсомольская правда".

По его словам, российская армия за пять лет сделала большой шаг в области применения беспилотников.

"Раньше у нас на вооружении были только старые советские типа "Рейс". Сейчас без беспилотника немыслимо ведение боевых действий. Его используют артиллеристы, разведчики, летчики — все. С помощью беспилотников создаются разведывательно-ударные, разведывательно-огневые контуры", — сказал Герасимов.

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