В Минобороны рассказали, как Путина информируют о ситуации в Сирии

МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу один-два раза в неделю лично докладывает президенту России Владимиру Путину о ситуации в Сирии, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Обычно о положении дел и ходе выполнения задач я ежедневно утром и вечером докладываю министру обороны, а он – президенту", — сказал Герасимов в интервью газете "Комсомольская правда".

"Один-два раза в неделю министр докладывает президенту лично, представляя необходимые документы, карты, видеоматериалы. Иногда Верховный главнокомандующий выходит лично на меня, иногда вместе с министром ездим к нему на доклад. Президент определяет цели, задачи, он в курсе всей динамики боевых действий. Причем на каждом направлении. И, конечно, ставит задачи на перспективу", — добавил Герасимов.