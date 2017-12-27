В Генштабе рассказали о результатах работы военных советников в Сирии

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российские военные советники находятся практически во всех подразделениях сирийской армии, сообщил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Мы вплотную занимаемся правительственными сирийскими войсками, наши советники находятся практически во всех подразделениях", — сказал Герасимов в интервью газете "Комсомольская правда".

"За два года (операции с участием РФ по уничтожению международных террористов в Сирии — ред.) офицеры, младший командный состав сирийской армии получили большую практику. Сейчас они способны вести боевые действия и отстаивать свою территорию", — отметил начальник Генштаба.

Герасимов сказал, что высоко оценивает роль российских военных советников.

"В каждом подразделении (армии САР) — батальоне, бригаде, полку, дивизии — находится аппарат военного советника. В его составе — необходимые должностные лица. Это оперативный состав, разведчик, артиллерист, инженер, переводчики и другие должностные лица. Они, по сути дела, планируют боевые действия. Оказывают помощь в управлении подразделениями при выполнении боевых задач", — сказал Герасимов.

По его словам, на всех направлениях действия увязаны единым замыслом, единым планом, осуществляется руководство с командного пункта группировки в Хмеймиме.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>