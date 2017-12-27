Минобороны: Россия и США соблюдают меморандум по полетам в небе над Сирией

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Меморандум России и США об обеспечении безопасности полетов авиации в Сирии добросовестно соблюдается обеими сторонами, заявил в среду начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

"Мы с самого начала пытались договариваться, и у нас кое-что получилось. Заключили Меморандум о соблюдении безопасности полетов авиации. Кстати говоря, этот меморандум добросовестно соблюдается обеими сторонами", — сказал Герасимов в интервью газете "Комсомольская правда".

Он также назвал важнейшим прорывом заключенное с США и Иорданией соглашение, согласно которому была создана первая в Сирии Южная зона деэскалации.

При этом он также заявил, что "все остальные наши предложения по организации совместного планирования, ведению разведки, уничтожению террористов, натыкались на непонимание, на отказ… Мы не видели с их стороны желания взаимодействовать. Хотя, конечно, это бы принесло большую пользу. Совместное планирование, нанесение ударов, ведение операций…" — сказал Герасимов.