Сирийской оппозиции обещали сменить главу делегации властей на Женеве

Постпред САР при ООН Башар Джаафари прибывает на встречу по переговорам по Сирии в ООН в Женеве, Швейцария. Архивное фото

Постпред САР при ООН Башар Джаафари прибывает на встречу по переговорам по Сирии в ООН в Женеве, Швейцария. Архивное фото

АММАН, 26 дек — РИА Новости. Сирийской оппозиции обещали, что на восьмом раунде межсирийских переговоров в Женеве делегацию властей САР возглавит не Башар аль-Джаафари, как на предыдущих раундах, а замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад, заявил РИА Новости военный координатор "Южного фронта" Свободной сирийской армии (ССА) Абу Тауфик ад-Дейри.

Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве, продолжавшийся рекордные три недели, завершился 14 декабря взаимными обвинениями сторон. Вопреки большим ожиданиям, встреча не принесла видимых результатов, прямые переговоры между делегациями правительства и объединенной оппозиции так и не удалось начать.

Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура назвал раунд "упущенной золотой возможностью" и указал на то, что обе стороны создали на переговорах негативную и безответственную атмосферу, постоянно выдвигая предварительные условия.

"Мы отвергаем не Женеву, а произошедшее на Женеве-8, это позор. В Эр-Рияде оппозицию успокоили тем, что присутствие режима будет позитивным, а делегацию возглавит (замглавы МИД Сирии) Фейсал Микдад, а не Башар Джаафари. Мы были удивлены тем, что Джаафари возглавил делегацию", — заявил ад-Дейри.

"(Джаафари) играл с Женевой, чтобы сорвать переговоры так, чтобы у сирийского народа не осталось иного варианта, кроме как согласиться на (конгресс нацдиалога — ред.) в Сочи", — заявил собеседник агентства.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.

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