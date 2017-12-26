Сирийской оппозиции обещали сменить главу делегации властей на Женеве

АММАН, 26 дек — РИА Новости. Сирийской оппозиции обещали, что на восьмом раунде межсирийских переговоров в Женеве делегацию властей САР возглавит не Башар аль-Джаафари, как на предыдущих раундах, а замглавы МИД Сирии Фейсал Микдад, заявил РИА Новости военный координатор "Южного фронта" Свободной сирийской армии (ССА) Абу Тауфик ад-Дейри.
Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура назвал раунд "упущенной золотой возможностью" и указал на то, что обе стороны создали на переговорах негативную и безответственную атмосферу, постоянно выдвигая предварительные условия.
"(Джаафари) играл с Женевой, чтобы сорвать переговоры так, чтобы у сирийского народа не осталось иного варианта, кроме как согласиться на (конгресс нацдиалога — ред.) в Сочи", — заявил собеседник агентства.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.
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