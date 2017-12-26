Поддержать стабильность: Россия формирует постоянную группировку в Сирии

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Россия начала формировать постоянную группировку в сирийских городах Тартус и Хмеймим. Ее цель — поддержать стабильности в регионе и предотвращать проникновение террористических группировок.

"На прошлой неделе верховный главнокомандующий утвердил структуру и штат основных пунктов базирования в Тартусе и Хмеймиме", — заявил министр обороны Сергей Шойгу. Глава Минобороны также поблагодарил парламент за ратификацию соглашений.

Ратификация Совфедом

Во вторник Совет Федерации рассмотрел документ, предполагающий расширение пункта материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе до полноценной военно-морской базы.

Договор определяет порядок захода российских военных кораблей в сирийские порты, их регистрации и перемещения военной техники. Оговаривается, что одновременно в Тартусе могут находиться 11 кораблей, в том числе и атомные.

Расходы на расширение базы составят 3,2 миллиарда рублей в год. Соглашение действует в течение 49 лет с возможностью его автоматического продления на 25-летние периоды.

Протокол, который регулирует вопросы размещения российской авиационной группы в Сирии, парламент одобрил летом 2017 года.

Усиление позиций России

По мнению сенатора Виктора Бондарева, Россия усилит свои позиции в Средиземном море после расширения пункта материально-технического обеспечения в Тартусе.

"Мы позволим обеспечить безопасность в регионе, стратегическое сдерживание, что отвечает интересам Сирии и других стран Ближнего Востока", — подчеркнул он.

Задачи группировки

Как рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, в Сирии будут находиться две российские базы — авиационная и военно-морская, которая будет строиться и расширяться.

"Там будут базироваться до 11 кораблей, туда смогут заходить корабли с ядерными энергетическими установками на борту. А на территории базы в Хмеймиме будут находиться наши самолеты, которые будут поддерживать сирийскую армию в борьбе с очагами сопротивления боевиков ИГИЛ*, будут находиться наши специалисты: саперы, связисты, там будет штаб, система обеспечения", — рассказал он.

По его словам, будет сделано все, чтобы российские военнослужащие ни в чем не нуждались и при этом могли помогать Дамаску в борьбе с террористами.

Эксперт напомнил, что Россия находится на территории Сирии ограниченным контингентом.

"Сирийское правительство попросило Россию оказать ей помощь в борьбе с террористами "Исламского государства"*, у нас есть мандат Совета Безопасности ООН. Мы пришли туда не просто так. Мы не являемся агрессорами или оккупантами на сирийской земле, в отличие от американцев, которые не получили ни разрешения сирийского правительства, ни мандата СБ ООН, но нахально присутствуют в Сирии и не собираются оттуда уходить", — заключил Литовкин.

Полноценный военный объект

В свою очередь, кандидат политических наук, политолог Дмитрий Евстафьев заявил, что пункт материально-технического обеспечения в Тартусе стал полноценным военным объектом.

Он отметил, что этот объект требует другого уровня инфраструктуры, логистического и технологического обеспечения.

"Но это и политически важный сигнал. Он говорит о том, что Россия в Сирии надолго, и Россия собирается осуществлять в Сирии не только политическое, но и военное присутствие", — сказал эксперт.

По его мнению, это очень важно с точки зрения содействия мирному процессу и формирования новой сирийской государственности.

"Конечно, США и их союзники будут реагировать на это весьма болезненно — так они реагируют на любое сообщение об усилении позиции России. Но практически что-то сделать США не могут, поэтому ограничатся пропагандистской стороной дела", — заключил Евстафьев.

Вывод контингента

Одиннадцатого декабря президент отдал приказ о выводе значительной части контингента из Сирии после разгрома террористов. При этом заявлялось, что российские базы в Хмеймиме и Тартусе продолжат функционировать.

ВКС начали операцию против боевиков в Сирии в сентябре 2015 года по просьбе официального Дамаска.

В марте 2016-го Москва вывела большую часть группировки.

При поддержке ВКС удалось освободить 1024 населенных пункта и ликвидировать более 60 тысяч боевиков. Российская боевая авиация совершила 34 тысячи боевых вылетов.

Авиационные подразделения, специалисты Международного противоминного центра, военные врачи, сводный медицинский отряд, военнослужащие батальона военной полиции, а также личный состав сил спецопераций уже вернулись в Россию.

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