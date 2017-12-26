В СКП оппозиции Сирии пока не решили, поедут ли на конгресс в Сочи

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Сирийская комиссия по переговорам (СКП) оппозиции пока не приняла решение об участии в конгрессе национального диалога в Сочи, так как считает недостаточной информацию о мероприятии, заявил РИА Новости член СКП Ахмед аль-Асрави.

По итогам завершившегося восьмого раунда переговоров по Сирии в Астане страны-гаранты анонсировали проведение конгресса в Сочи 29-30 января. Специальная подготовительная встреча пройдет там же 19-20 января. Спецпосланник президента РФ Александр Лаврентьев ранее заявил о недопустимости использования сочинской площадки для того, "чтобы в очередной раз выкрикнуть лозунг о недопустимости дальнейшего пребывания президента Башара Асада у власти".

"Пока нет (не приняли решение об участии – ред.), так как у нас нет информации о том, что там будет происходить. Для этого нужно многое взвесить, мы хотим знать, ради чего проводится конгресс, что это за конгресс и каков будет его результат", — заявил аль-Асрави.

По его словам, СКП пока не знает, "ради чего ехать на конгресс". Собеседник агентства заявил, что ей пока не предоставили информацию по мероприятию.

"Сейчас официальных контактов СКП с РФ нет. Мы прикладываем усилия, но не знаем, состоятся ли они", — отметил оппозиционер.

Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с инициативой проведения конгресса национального диалога Сирии. Для участия в конгрессе планируется пригласить представителей всех этнических и конфессиональных групп республики, власти, внутреннюю и внешнюю оппозицию, а также в качестве наблюдателей представителей ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения. Россия, Иран и Турция проведут специальную подготовительную встречу к конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи 19-20 января.