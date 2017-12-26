В Совфеде прокомментировали итоги операции в Сирии

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Итоги военной операции в Сирии по противодействию терроризму стали свидетельством профессиональной работы российских военнослужащих, выполняемой, в том числе, при поддержке российских дипломатов, говорится в постановлении Совфеда по итогам "правительственного часа" с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.
В документе, принятом сенаторами во вторник, отмечается, что одной из ключевых задач международной политики остается коллективное противодействие главной угрозе современной цивилизации — международному терроризму.
"Итоги военной операции, главной целью которой был разгром террористических группировок в Сирии, — свидетельство высокопрофессиональной работы российских военнослужащих, выполняемой, в том числе, с опорой на эффективную дипломатическую поддержку", — отмечают в Совфеде.
Сенаторы подчеркивают, что система международных отношений на современном этапе переживает кризис, в первую очередь в связи с попытками западных стран любой ценой навязать модель однополярного мироустройства.
"На этом фоне сохраняется тенденция к обострению существующих и возникновению новых конфликтов на политической, национальной, религиозной, социальной почве ",- говорится в документе.
Сенаторы подчеркивают, что позиция России заключается в развитии поступательного и предсказуемого развития отношений с США, которое возможно только на основе взаимного уважения интересов и невмешательства по внутренние дела каждой из сторон.
Особого внимания, по мнению сенаторов, также требует вопрос "защиты российских СМИ, работающих в иностранных государствах, от откровенно дискриминационных и враждебных мер".
* Террористическая организация, запрещена в России
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