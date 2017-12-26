В Совфеде прокомментировали итоги операции в Сирии

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Итоги военной операции в Сирии по противодействию терроризму стали свидетельством профессиональной работы российских военнослужащих, выполняемой, в том числе, при поддержке российских дипломатов, говорится в постановлении Совфеда по итогам "правительственного часа" с участием главы МИД РФ Сергея Лаврова.

В документе, принятом сенаторами во вторник, отмечается, что одной из ключевых задач международной политики остается коллективное противодействие главной угрозе современной цивилизации — международному терроризму.

"Итоги военной операции, главной целью которой был разгром террористических группировок в Сирии, — свидетельство высокопрофессиональной работы российских военнослужащих, выполняемой, в том числе, с опорой на эффективную дипломатическую поддержку", — отмечают в Совфеде.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Россия проводила операцию против террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ) с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. Президент РФ Владимир Путин 11 декабря отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Выступая перед военными на базе в Хмеймиме, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу: Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН.

Сенаторы подчеркивают, что система международных отношений на современном этапе переживает кризис, в первую очередь в связи с попытками западных стран любой ценой навязать модель однополярного мироустройства.

"На этом фоне сохраняется тенденция к обострению существующих и возникновению новых конфликтов на политической, национальной, религиозной, социальной почве ",- говорится в документе.

Законодатели отмечают, что наиболее остро кризис доверия во взаимоотношениях с Западом проявляется в вопросах урегулирования внутренних конфликтов на Украине и в Сирии, в развитии обстановки на Корейском полуострове, при реализации соглашения по иранской ядерной программе, а также в связи с якобы имевшим место российским вмешательством в выборные и иные внутриполитические процессы в ряде западных стран.

Сенаторы подчеркивают, что позиция России заключается в развитии поступательного и предсказуемого развития отношений с США, которое возможно только на основе взаимного уважения интересов и невмешательства по внутренние дела каждой из сторон.

"Политика односторонних ограничений, проводимая против России, выходит за рамки допустимого в международной практике и ведет к демонтажу системы международной безопасности", — указывается в документе.

Особого внимания, по мнению сенаторов, также требует вопрос "защиты российских СМИ, работающих в иностранных государствах, от откровенно дискриминационных и враждебных мер".

* Террористическая организация, запрещена в России

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