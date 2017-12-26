Против конгресса нацдиалога выступили 40 группировок сирийской оппозиции

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Порядка 40 группировок вооруженной оппозиции Сирии выступили против проведения конгресса национального диалога в Сочи и заявили о приверженности требованию ухода президента САР Башара Асада, говорится в опубликованном коммюнике оппозиции.

По итогам завершившегося восьмого раунда переговоров по Сирии в Астане страны-гаранты анонсировали проведение конгресса в Сочи 29-30 января. Специальная подготовительная встреча пройдет там же 19-20 января. Спецпосланник президента РФ Александр Лаврентьев ранее заявил о недопустимости использования сочинской площадки для того, "чтобы в очередной раз выкрикнуть лозунг о недопустимости дальнейшего пребывания президента Башара Асада у власти".

В заявлении конгресс назван "попыткой ухода от женевского трека урегулирования и международных резолюций".

Подписи под коммюнике оставили 40 группировок оппозиции, в том числе "Джейш аль-Ислам", "Ахрар аш-Шам", "Файлак ар-Рахман", "Фастакым", "Джейш ан-Наср", "Магавир ас-Саура".

Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с инициативой проведения конгресса национального диалога Сирии. Для участия в конгрессе планируется пригласить представителей всех этнических и конфессиональных групп республики, власти, внутреннюю и внешнюю оппозицию, а также в качестве наблюдателей представителей ООН, Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения. Россия, Иран и Турция проведут специальную подготовительную встречу к конгрессу нацдиалога Сирии в Сочи 19-20 января.

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