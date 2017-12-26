В России рассчитывают, что оппозиция откажется от заявления об уходе Асада

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Москва рассчитывает, что сирийская оппозиция откажется от заявления по итогам "Эр-Рияда-2" об уходе президента Сирии Башара Асада до начала выборов в этой стране, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Мы рассчитываем, конечно", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

В конце ноября в Эр-Рияде прошла объединительная конференция оппозиции, на которой удалось добиться создания новой переговорной делегации с участием Высшего комитета по переговорам ("эр-риядской"), "московской" и "каирской" платформ, представителей вооруженных групп и независимых делегатов. По итогам конференции было принято коммюнике, согласно которому президент Сирии Башар Асад должен покинуть свой пост до начала переходного периода. Делегация правительства Сирии считает требование отставки Асада предварительным условием, препятствующим началу переговоров.

По словам Богданова, "не надо никого антагонизировать и выдвигать предварительных условий".

"Такие провокационные заявления перед началом переговоров о том, что цель — ликвидировать партнера по переговорам, абсолютно неконструктивны и не могут привести к хорошим результатам", — отметил замглавы МИД РФ.

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