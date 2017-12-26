Замглавы МИД прокомментировал присутствие военных США и Турции в Сирии

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. РФ призывает уважать нынешние и будущие власти Сирии, которые должны сами решать, способны ли они дальше справляться сами без военного вмешательства извне, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Ранее глава делегации правительства Сирии на переговорах в Астане Башар Джафари заявил, что Дамаск требует вывода турецких и американских военных из САР, озвучивает свои озабоченности относительно позиции Анкары в контактах с Россией и Ираном.

"Мы говорим всем, что наша позиция — уважение суверенитета и территориальной целостности Сирии. Исходя из этого, надо уважать легитимные власти — нынешние и будущие, которые должны решать, способны ли они дальше справляться сами", — сказал он.

По словам Богданова, российские ВКС действуют на территории Сирии по приглашению сирийского правительства.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. Россия проводила операцию против террористической группировки ИГ (запрещена в РФ) с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска. Коалиция во главе с США с 2014 года наносит удары по ИГ в Сирии и Ираке, причем в Сирии действует без разрешения официального Дамаска.

Президент РФ Владимир Путин 11 декабря посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу, Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>