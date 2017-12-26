Совфед ратифицировал соглашение с Сирией о расширении базы ВМФ в Тартусе

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Совет Федерации во вторник на заседании ратифицировал соглашение с Сирией, предусматривающее расширение нынешнего материально-технического пункта в сирийском Тартусе до полноценной военно-морской базы.

Документ был подписан 18 января 2017 года. Соглашение носит оборонительный характер и не направлено против других стран, подчеркивается в тексте документа. Предусматривается, что одновременно в порту Тартус могут находиться 11 российских военных кораблей, включая атомные. Соглашение временно применяется с даты его подписания и действует в течение 49 лет с возможностью его автоматического продления на 25-летние периоды.

Как сообщил ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, реализация соглашения позволит России укрепить свои позиции в районе Средиземного моря. Российские военные морские суда, в том числе атомные крейсеры, смогут заходить в порты и воды Сирии. Помимо этого, Россия сможет обеспечивать безопасность в регионе, стратегическое сдерживание, что отвечает интересам Сирии и других стран Ближнего Востока.

Согласно документу, для размещения и функционирования ПМТО сирийская сторона передает РФ в безвозмездное пользование на весь срок действия соглашения земельные участки и акватории в районе порта Тартус, а также объекты недвижимости, которые не подлежат официальному опубликованию.

Соглашение регулирует вопросы, связанные с установлением статуса личного состава, членов их семей, членов экипажей, юрисдикцией ПМТО. Кроме этого, определяются порядок регулирования имущественных отношений, связанных с использованием и обеспечением функционирования объектов движимого и недвижимого имущества, и условия использования земельных участков и акваторий. Так, в соответствии с соглашением личный состав пункта материально-технического обеспечения, члены экипажей, а также движимое и недвижимое имущество ПМТО обладают привилегиями и иммунитетами.

Одиннадцатого декабря президент РФ Владимир Путин, выступая перед военными на авиабазе Хмеймим, отдал приказ о выводе российской группировки войск из Сирии после полного разгрома "Исламского государства"* в этой стране. При этом в Сирии продолжат функционировать две российские военные базы — Хмеймим и Тартус.

*Запрещенная в России террористическая организация