В Минобороны отчитались по ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки девять нарушений режима прекращения огня, турецкие — три, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано девять нарушений: в провинции Алеппо семь, Латакия — одно, Хомс — одно. Турецкой частью представительства зафиксировано три случая стрельбы в провинциях Идлиб — два, Дамаск — одно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.

Сообщается, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. В течение суток медицинская помощь оказана 25 жителям. В течение суток подписано одно соглашение о присоединении населенного пункта Керад-Дасния провинции Хомс к режиму прекращения боевых действий. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, составляет 2,316 тысячи.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось — 234.