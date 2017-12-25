В платформе "Каир" рассказали об ожиданиях от конгресса нацдиалога Сирии

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Каирская платформа оппозиции Сирии поддерживает проведение конгресса национального диалога в Сочи, так как видит в нем возможности для прорыва в переговорном процессе после тупика, в котором он оказался на других площадках, заявил в интервью РИА Новости участник движения оппозиции "Завтра Сирии" и платформы "Каир" Абд ас-Салям ан-Наджиб.

По итогам завершившегося восьмого раунда переговоров по Сирии в Астане страны-гаранты анонсировали проведение конгресса в Сочи 29-30 января. Специальная подготовительная встреча пройдёт там же 19-20 января.

"Мы в движении "Завтра Сирии" и платформе "Каир" поддерживаем любой политический процесс, ведущий к политическому решению конфликта путем переговоров… Мы поддерживаем конгресс нацдиалога в Сочи, так как переговорный процесс зашел в тупик. Необходимо совершить прорыв в переговорах… мы считаем, что конгресс в Сочи является наиболее подходящим для прорыва в переговорном процессе и внесения перемен в политическое решение", — заявил собеседник агентства.

По его словам, движение и платформа придерживаются нескольких принципов. "Решение кризиса в Сирии лежит в политическом переговорном процессе. Необходимо остановить бои между умеренной оппозицией и правительством, из Сирии должны быть выведены все (иностранные) ополчения и неорганизованные армии, а также террористические группировки ИГ* и Нусра*, нужно вырвать с корнем терроризм из сирийской земли, а также сохранить единство территории САР".

Восьмой раунд межсирийских переговоров в Женеве, продолжавшийся рекордные три недели, завершился 14 декабря взаимными обвинениями сторон. Вопреки большим ожиданиям, встреча не принесла видимых результатов, прямые переговоры между делегациями правительства и объединенной оппозиции так и не удалось начать.

Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура назвал раунд "упущенной золотой возможностью" и указал на то, что обе стороны создали на переговорах негативную и безответственную атмосферу, постоянно выдвигая предварительные условия.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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